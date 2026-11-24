Pięć osób zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem nielegalnego wykupu leków opioidowych z aptek i ich dalszej sprzedaży za pośrednictwem platform komunikacji internetowej. Proceder obejmował między innymi Bydgoszcz, Poznań, Łódź i Trójmiasto.

Sprawę prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto w Poznaniu. Śledczy ustalili, że w aptekach dochodziło do wielokrotnych prób realizacji recept na te same leki opioidowe. Recepty wystawiali konkretni lekarze, ale przedstawiały je różne osoby.



Zdarzało się, że jedna osoba realizowała nawet kilkanaście recept wystawionych na dane różnych pacjentów, dotyczących tego samego preparatu. Analiza zgromadzonych materiałów oraz współpraca policjantów z farmaceutami i lekarzami pozwoliły ustalić, że recepty realizowano w aptekach między innymi w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi i Trójmieście.



Według ustaleń śledczych leki były pozyskiwane ze względu na zawartą w nich substancję czynną, a następnie sprzedawane jako środki odurzające za pośrednictwem platform komunikacji cyfrowej.



Prawie 10 tysięcy tabletek pozyskanych z aptek



W wyniku działań CBZC zatrzymano pięć osób podejrzanych o udział w procederze, w tym osobę, która miała koordynować działania pozostałych. Z ustaleń wynika, że podejrzani, działając w różnych konfiguracjach osobowych i w różnym czasie, zrealizowali co najmniej kilkadziesiąt fałszywych recept. W ten sposób mieli pozyskać do dalszej sprzedaży prawie 10 tysięcy tabletek.



Jak informuje CBZC, chodzi o silnie działające leki opioidowe, przeznaczone w warunkach leczniczych wyłącznie dla pacjentów z wysoką tolerancją na opioidy. Nawet jedna tabletka może stanowić poważne zagrożenie dla osób bez takiej tolerancji.



Podczas czynności zabezpieczono prawie 2 tysiące tabletek, gotówkę oraz dokumentację dotyczącą wykupu leków. Policjanci przejęli również nośniki danych, które zostaną poddane analizie przez informatyków śledczych.



Dwóch podejrzanych w areszcie



Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.



Za udział w przestępczym procederze podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy nie wykluczają przedstawienia kolejnych zarzutów zarówno zatrzymanym, jak i innym osobom, które mogły uczestniczyć w nielegalnym obrocie lekami.