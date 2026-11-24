Awaria ciężarówki na DK 10 w Cierpicach, kolizja na ul. Glinki w Bydgoszczy czy uderzenie auta w ogrodzenie - to niektóre poranne zdarzenia na drogach naszego regionu.

Na DK 10 w Cierpicach, na trasie Bydgoszcz–Toruń z powodu awarii ciężarówki wprowadzono ruch wahadłowy. Z kolei na ulicy Glinki w Bydgoszczy, na skrzyżowaniu ze Szpitalną doszło do kolizji dwóch osobówek. Ruch spowolniony jest już od Magnuszewskiej, a nawet jeszcze wcześniej. W związku z tym zdarzeniem możliwe są opóźnienia w ruchu komunikacji miejskiej.



Natomiast w Pruszczu (pow. tucholski), na ul. Tucholskiej (DW 237) samochód osobowy uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji.