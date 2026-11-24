Nasz Temat Tygodnia brzmi „Cena promocji". Sprawdzamy, jak uniknąć pułapek, jak czytać ze zrozumieniem cennik, a w razie pomyłki, gdzie szukać pomocy.

Świadomość konsumentów wzrasta, ale od czasu do czasu kupujący gubią się w gąszczu informacji. Z czym zgłaszamy się do kontrolerów? O to pytamy Luizę Chmielewską z Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.



- Konsumenci wiedzą, że sprzedawcy czasem stosują nieuczciwe promocje i zgłaszają nam takie informacje. Bywa tak, że obserwują jakiś towar, liczą na to, że będzie oferowany taniej. Później okazuje się, że ta obniżka, którą proponuje sprzedawca, wcale nie jest tak wielka i tak korzystna. Kolejne zgłaszane zastrzeżenie: inną cenę widzą na półce, a inną słyszą, gdy mają płacić przy kasie - mówi Luiza Chmielewska.



Czy towar przeceniony podlega reklamacjom, czy są problemy ze zwrotami?



- Towar przeceniony można oczywiście reklamować, natomiast w sklepie stacjonarnym zwrot jest zależny od dobrej woli sprzedawcy. Bardzo często ta dobra wola jest wyrażona w jakimś regulaminie, który sklep czy dana sieć sklepów podaje do wiadomości konsumentów - wyjaśnia przedstawicielka Inspekcji Handlowej.



