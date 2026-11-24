Fundacja Chcepomagam po raz kolejny zachęca mieszkańców do podzielenia się jedzeniem i najpotrzebniejszymi produktami z osobami w kryzysie bezdomności, seniorami oraz dziećmi z domów dziecka.

To już 22. edycja tego wydarzenia. Organizatorzy zbierają przede wszystkim produkty z długim terminem przydatności, a także słodycze i środki higieny osobistej.



- Zbieramy także pieniądze, chcemy je przeznaczyć na prezenty dla dzieci z domu dziecka - mówi Bartosz Mikołajczyk z Fundacji Chceomagam. - Podczas minionej akcji kupiliśmy bilety do kina, być może to powtórzymy, ale zapytamy przede wszystkim o potrzeby tych dzieci i zapytamy o to, co chciałyby dostać.



