Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Bydgoszczy. Okazją była promocja książki „Wielka strategia państwa polskiego. Jak wygrać przyszłość w epoce chaosu”. - Każda szanująca się formacja polityczna powinna mieć program długofalowy - mówi były premier i lider Rozwoju Plus.

– „Wielka strategia państwa polskiego” to na pewno propozycja wizji, którą, myślę, podziela duża część ludzi związanych z nami, z Rozwojem Plus. Poszliśmy swoją drogą i może urodzi się z tego coś dobrego. Może właśnie w jednoznaczny sposób uda nam się pozyskać wyborców centrowych, tzw. „normików” – tych, którzy nie chcą ciągłego zgiełku między PiS-em a PO.



Bydgoskie spotkanie odbyło się w Akademii Muzycznej.



