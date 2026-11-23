Decyzję o likwidacji właściciele zakładu podjęli w związku z coraz gorszą sytuacja finansową firmy. Wdrożony plan naprawczy nie przyniósł spodziewanych efektów.

- Zwolnienia, które będą obejmowały wszystkich pracowników zakładu, zaplanowane zostaną według czasowego harmonogramu, w zależności od konieczności funkcjonowania poszczególnych działów zakładu - mówił likwidator spółki Lech Dębowski.



W przesłanym do mediów oświadczeniu czytamy, że na trudną sytuację spółki wpłynęła przede wszystkim pogarszająca się koniunktura w europejskim sektorze mleczarskim, który od dwóch lat zmaga się z silną presją cenową.



Pracownicy Cuiavii są zaskoczeni informacją o likwidacji zakładu.



- Każdego pracownika ta informacja zaskoczyła. Czekamy na jakieś wypowiedzenia. Jeszcze nic nie wiadomo. Nie wiedziałem o złej sytuacji, jakoś się przędło. Czy mam jakiś plan awaryjny? To się zobaczy. Trzeba będzie rynek pracy przejrzeć, gdzieś się może człowiek załapie...



Proces likwidacji mleczarni Cuiavia ma potrwać do czerwca 2027 roku.