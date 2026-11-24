Trwa Black Week, czyli teoretycznie najlepszy tydzień w roku na zakupy w niższych cenach. Czy aby na pewno? Krzysztof Lehmann, zastępca dyrektora bydgoskiej delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówił m.in. o trikach, jakie stosują sprzedawcy, by skusić nas do zakupów.

Czy Black Week to faktycznie najlepszy czas w roku na zakupy w korzystnych cenach? Czy może jednak to sprytnie przeprowadzone akcje marketingowe? - Myślę, że jedno i drugie - uważa gość Rozmowy Dnia. - Można znaleźć jakieś perełki w dobrych cenach, ale również sprzedawcy w tym okresie zwiększają presję zakupową na konsumentów. Starają się ich przyciągnąć i nakłonić do szybkiej decyzji w postaci dokonania zakupu, więc tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym - dodaje.



Na co uważać, kupując produkt w promocyjnej cenie? Krzysztof Lehmann przypomina, że od trzech lat obowiązuje dyrektywa Omnibus, chroniąca konsumentów. - Przy każdej obniżce cenowej sprzedawcy muszą pokazywać, jaka jest najniższa cena danego produktu z ostatnich 30 dni - podkreśla. - Promocja musi być obliczana nie od tej normalnej ceny, która zawsze była, tylko od tej najniższej z ostatnich 30 dni. Wtedy jako konsumenci możemy zweryfikować, czy rzeczywiście mamy do czynienia z rzeczywistą obniżką. Polscy sprzedawcy stosują się do tej dyrektywy - zaznacza ekspert.



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