Para młodych Ukraińców miała zostać zaatakowana w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło w miniony weekend w galerii handlowej na Wzgórzu Wolności. Sprawę wyjaśnia policja.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że agresorzy to grupa Polaków, a nastolatka z Ukrainy ma złamany nos.



Bydgoscy policjanci potwierdzają:



- Przyjęliśmy zawiadomienie dotyczące znieważenia na tle narodowościowym 15-letniej obywatelki Ukrainy oraz towarzyszącego jej chłopaka. Do zdarzenia doszło 21 listopada, czyli w sobotę między godziną 20:00 a 21:00 na terenie centrum handlowego przy ul. Wojska Polskiego - przekazała nadkom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.



Policja nie chce mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych informacji para nastolatków miała być w centrum handlowym zaczepiana, popychana i wyzywana, a w końcu pobita po wyjściu z galerii. 15-latka ma złamany nos.



