W mieście trwają zdjęcia do filmu „Cena honoru". Ma to być współczesna sensacyjna opowieść osadzona w realiach II wojny światowej. W samym centrum wydarzeń jest się biskup włocławski Michał Kozal, którego gra Piotr Głowacki.

- Odgrywam w swojej pracy różne postacie. Spotkanie z osobą, która jest istotna dla miejsca mojego pochodzenia, bo jestem Kujawiakiem, mieszkałem przez pierwsze 10 lat swojego życia w Redczu Wielkim koło Lubrańca, czyli kawałek stąd, jest bardzo ważna - mówi Piotr Głowacki.

- Powrót do Włocławka, już jako aktor, jest też dla mnie też przeżyciem osobistym, a możliwość opowiedzenia historii człowieka ważnego dla tego miejsca, a przez to też pokazanie ziemi kujawskiej, pokazania Włocławka światu, daje poczucie osobistej radości.



Reżyserem i producentem filmu jest pochodzący z Bydgoszczy Tadeusz Syka.



- My jesteśmy stąd, ta historia musi ujrzeć światło dzienne w znaczeniu ogólnopolskim. Chcemy przypomnieć w czasach bardzo trudnych, w czasach pędu, w czasach sztucznej inteligencji te podstawowe, bazowe wartości, które będą budowały tożsamość młodych ludzi. Bo to będzie historia opowiedziana oczami młodych ludzi, którzy w 1939 roku otarli się o biskupa Michała Kozala. Akcja dzieje się we Włocławku, w Bydgoszczy, a gdzie jeszcze – to już przekonamy się na wielkim ekranie.



