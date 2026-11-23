Wojskowa przeprowadzka w regionie. II Pułk Inżynieryjny z Inowrocławia przeniesie się do Janikowa. Tę informację potwierdził Polskiemu Radiu PiK burmistrz Janikowa, Bartłomiej Jaszcz.

- Minister Obrony Narodowej wydał zgodę na nabycie budynku po byłej szkole podstawowej przy ulicy Szkolnej w Janikowie – mówi burmistrz Bartłomiej Jaszcz.



- W najbliższym czasie dojdzie do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a także podpisania aktu notarialnego zbycia przez gminę tego budynku na rzecz Wojska Polskiego, 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu.



W budynku po byłej szkole podstawowej ma stacjonować 250 żołnierzy. Obiekt najpierw zostanie wyremontowany i odpowiednio przygotowany na potrzeby wojska. Informacja o wojsku w Janikowie mocno zaskoczyła mieszkańców.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to żołnierze będą stacjonować w Janikowie już w przyszłym roku.



