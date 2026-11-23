Troje mieszkańców Koronowa jest dobrze znanych tamtejszej policji. Znów mają odpowiedzieć za kradzieże i włamanie.

Trzy osoby wpadły po kradzieży środków czystości.



- Kryminalni z komisariatu w Koronowie pracowali nad sprawą kradzieży artykułów chemii gospodarczej z zewnętrznego zaplecza jednego z dyskontów w tej miejscowości. Łupem złodziei padło kilkadziesiąt opakowań kapsułek i płynów do zmywarki oraz proszków i płynów do prania różnych firm, które znajdowały się na owiniętych folią paletach. Przedstawiciel pokrzywdzonej firmy oszacował straty na ponad 10 tysięcy złotych - informuje nadkom. Lidia Kowalska.



Zatrzymano troje mieszkańców Koronowa: dwóch mężczyzn w wieku 32 i 35 lat oraz 29-letnią kobietę. Najstarszy z nich miał przy sobie kilkanaście gramów suszu roślinnego. Wstępne badania wskazują, że to marihuana.



Koronowscy śledczy mają dowody, że te same osoby na przestrzeni ostatnich miesięcy wchodziły na nieogrodzone i najczęściej niezamieszkałe posesje. Znikało z nich wszystko, co miało jakąkolwiek wartość.



- Demontowali ze ścian elementy instalacji elektrycznej - przewody aluminiowe oraz centralnego ogrzewania - rury i grzejniki, a także demontowali dachy, zabierając blachę ocynkowaną. Weszli również na teren firmy, skąd ukradli rury miedziane, różnego rodzaju przewody elektryczne, a także różne części zamienne do pojazdów. Tymi działaniami spowodowali straty na łączną kwotę niemal 50 tysięcy złotych. Dodatkowo młodszy z mężczyzn jest odpowiedzialny za uszkodzenie zaparkowanego na terenie miasta samochodu - straty na ponad 2 tysiące złotych - wylicza nadkom. Lidia Kowalska.

