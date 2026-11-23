Trójkolorowa suczka z charakterystyczną czarną łatą w kształcie serca błąka się w okolicach Inowrocławia. Uciekła w okolicach Zamościa.

Suczka pochodzi z Podlasia, a stamtąd trafiła pod opiekę fundacji w okolicach Zamościa (woj. lubelskie). Uciekła i - jak się okazuje - przemierzyła pół tysiąca kilometrów, docierając na Kujawy.



W jej poszukiwania angażują się internauci. W sieci udostępniany jest plakat ze zdjęciami i informacjami o tym, że suczka jest płochliwa, boi się ludzi, za to lubi pieczonego kurczaka. Jest też najważniejsze - numer telefonu, pod który można dzwonić, gdy uda się ją zauważyć: 507 758 138.



Ostatnio widziana była w Parku Solankowym w Inowrocławiu i pod Inowrocławiem. Cały czas się przemieszcza.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.







