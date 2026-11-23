Funkcjonariusze włocławskiego CBŚP zatrzymali sześć osób, w tym podejrzanego o kierowanie grupą. Działali w niej m.in byli urzędnicy i ludzie nauki. Zabezpieczono ponad 920 tys. zł w gotówce oraz nieruchomości o wartości 15 mln zł.
Fikcyjne projekty, nierzetelna dokumentacja finansowa i faktury VAT za produkty, które nigdy nie istniały – tak zdaniem śledczych wyglądał mechanizm wyłudzania środków unijnych przez zorganizowaną grupę przestępczą.
- Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze wydziału we Włocławku zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.
- Dotyczy ono działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli dopuszczać się wyłudzania dotacji unijnych poprzez pozorowanie realizacji projektów badawczych i przedsięwzięć gospodarczych.
Śledczy rozpracowali już strukturę grupy, namierzyli jej członków oraz osobę podejrzaną o kierowanie szajką. W jej skład mieli wchodzić właściciele różnych podmiotów gospodarczych, w tym firm fasadowych, przedstawiciele instytucji naukowych, a także byli urzędnicy administracji publicznej. Wpadło sześć osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku jednej osoby również jej kierowania. Prokurator przedstawił im także zarzuty związane z oszustwami, wyłudzaniem dotacji, poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji finansowej oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
- Podczas przeszukań miejsc zatrzymania funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli gotówkę w różnych walutach, której łączna wartość po przeliczeniu przekracza 920 tys. zł. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec osoby podejrzanej o kierowanie grupą przestępczą środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury - przekazuje CBŚP.
Grupa miała wyłudzić 19 milionów złotych z unijnych dotacji.