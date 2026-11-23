Funkcjonariusze włocławskiego CBŚP zatrzymali sześć osób, w tym podejrzanego o kierowanie grupą. Działali w niej m.in byli urzędnicy i ludzie nauki. Zabezpieczono ponad 920 tys. zł w gotówce oraz nieruchomości o wartości 15 mln zł.

Fikcyjne projekty, nierzetelna dokumentacja finansowa i faktury VAT za produkty, które nigdy nie istniały – tak zdaniem śledczych wyglądał mechanizm wyłudzania środków unijnych przez zorganizowaną grupę przestępczą.



Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze wydziału we Włocławku zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

Dotyczy ono działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli dopuszczać się wyłudzania dotacji unijnych poprzez pozorowanie realizacji projektów badawczych i przedsięwzięć gospodarczych.

przedstawiciele instytucji naukowych

byli urzędnicy administracji publicznej

Grupa miała wyłudzić 19 milionów złotych z unijnych dotacji.



- Mechanizm przestępczego procederu polegał między innymi na sztucznym zawyżaniu wartości projektów za pomocą nierzetelnej dokumentacji. Następnie podejrzani mieli uwiarygadniać ich realizację, posługując się fikcyjnymi fakturami VAT. Dokumenty wskazywały na zakup przez poszczególne spółki produktów, które w rzeczywistości nie istniały - przekazują funkcjonariusze CBŚP.Śledczy rozpracowali już strukturę grupy, namierzyli jej członków oraz osobę podejrzaną o kierowanie szajką. W jej skład mieli wchodzić właściciele różnych podmiotów gospodarczych, w tym firm fasadowych,, a także. Wpadło sześć osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku jednej osoby również jej kierowania. Prokurator przedstawił im także zarzuty związane z oszustwami, wyłudzaniem dotacji, poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji finansowej oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa.- Podczas przeszukań miejsc zatrzymania funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli gotówkę w różnych walutach, której łączna wartość po przeliczeniu przekracza 920 tys. zł. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec osoby podejrzanej o kierowanie grupą przestępczą środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury - przekazuje CBŚP.