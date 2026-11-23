Kierowca stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg i uderzył w barierki.
Na Rondzie Powstańców Wielkopolskich w Paterku kierowca auta wpadł w poślizg, samochód uderzył w barierki. Kierowcy nic poważnego się nie stało.
Kierowca stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg i uderzył w barierki.
Na Rondzie Powstańców Wielkopolskich w Paterku kierowca auta wpadł w poślizg, samochód uderzył w barierki. Kierowcy nic poważnego się nie stało.
Poszkodowani w wypadku trafili pod opiekę ratowników z karetek.
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Kierowca stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg i uderzył w barierki.
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