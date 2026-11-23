Carlos Alcaraz po raz pierwszy w karierze triumfował w kończącym sezon turnieju ATP Finals. Hiszpan pokonał w finale w Turynie lidera światowego rankingu Alexandra Zvereva 6:2, 7:6 (9-7).

Pierwszy set przebiegał pod wyraźne dyktando Alcaraza. Hiszpan dwukrotnie przełamał serwis rywala i zwyciężył 6:2. Znacznie więcej emocji przyniosła druga partia.



Zverev odrobił w niej stratę przełamania i doprowadził do tie-breaka. Alcaraz prowadził 3:0, później przegrał sześć kolejnych punktów, ale obronił trzy piłki setowe i ostatecznie wygrał 9-7. Cały mecz trwał nieco ponad dwie godziny.



Dla 23-letniego Hiszpana był to pierwszy tytuł ATP Finals i 30. triumf w turnieju rangi ATP. W całych zawodach w Turynie nie przegrał meczu. Zakończył w ten sposób sezon, w którym wcześniej skompletował Karierowego Wielkiego Szlema. W lutym wygrał Australian Open i został najmłodszym tenisistą w erze open, który zwyciężył we wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych.



Carlos Alcaraz – Alexander Zverev 2:0 (6:2, 7:6 [9-7])