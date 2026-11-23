Co trzeci Polak podkreśla, że nie raz już korzystał z jesiennych promocji - tak wynika z badania Santander Consumer Bank. Choć 51 proc. respondentów podkreśla, że kiedyś wyprzedaże na Black Friday i Cyber Monday były korzystniejsze.

Z badania „Polaków portfel własny: jesienne wydatki pod kontrolą” wynika, że 14 proc. ankietowanych uważa, że jesienne wyprzedaże nie tracą na atrakcyjności, a 35 proc. nie potrafi ocenić tej kwestii. Najbardziej krytycznie promocje oceniają czterdziestolatkowie.



Wyprzedaże na Black Friday i Cyber Monday. Jak kupują Polacy?



33 proc. Polaków deklaruje, że wielokrotnie korzystało z ofert Black Friday lub Cyber Monday.

Kolejne 18 proc. zrobiło takie zakupy raz, a 11 proc. nie korzystało jeszcze z wyprzedaży, ale zamierza to zrobić w przyszłości.

Z drugiej strony 32 proc. respondentów nigdy nie kupowało podczas takich akcji i nie planuje tego zmieniać.

Badanie wskazuje również, że większość osób korzystających z listopadowych promocji ocenia swoje decyzje zakupowe pozytywnie. Taką odpowiedź wskazało 41 proc. badanych, podczas gdy negatywną opinię wyraziło jedynie około 2 proc. respondentów.

Neutralny stosunek do swoich wcześniejszych zakupów miało 22 proc. ankietowanych.

Co wpływa na decyzje zakupowe Polaków?



dodatkowe zachęty stosowane przez sklepy internetowe

darmowej dostawy

Jak wskazała cytowana w wynikach badania Monika Kasprzyk, dyrektorka Centrum Rozwoju Produktów Sprzedaży Bezpośredniej w Santander Consumer Banku, kluczowe znaczenie ma nie częstotliwość udziału w promocjach, lecz rzeczywista korzyść dla domowego budżetu. Jej zdaniem zakup wcześniej zaplanowanego produktu po niższej cenie może przynieść realne oszczędności, natomiast impulsywne decyzje zakupowe często prowadzą do dodatkowych wydatków.Badanie pokazuje również, że na decyzje zakupowe wpływają. Najskuteczniejsza okazała się możliwość uzyskania- z tego powodu dodatkowe produkty do koszyka dołożyło 23 proc. respondentów. Z kolei 30 proc. badanych zadeklarowało, że żaden z tego typu bodźców nigdy nie wpłynął na ich decyzje zakupowe.