Co trzeci Polak podkreśla, że nie raz już korzystał z jesiennych promocji - tak wynika z badania Santander Consumer Bank. Choć 51 proc. respondentów podkreśla, że kiedyś wyprzedaże na Black Friday i Cyber Monday były korzystniejsze.
Z badania „Polaków portfel własny: jesienne wydatki pod kontrolą” wynika, że 14 proc. ankietowanych uważa, że jesienne wyprzedaże nie tracą na atrakcyjności, a 35 proc. nie potrafi ocenić tej kwestii. Najbardziej krytycznie promocje oceniają czterdziestolatkowie.
Wyprzedaże na Black Friday i Cyber Monday. Jak kupują Polacy?
- 33 proc. Polaków deklaruje, że wielokrotnie korzystało z ofert Black Friday lub Cyber Monday.
- Kolejne 18 proc. zrobiło takie zakupy raz, a 11 proc. nie korzystało jeszcze z wyprzedaży, ale zamierza to zrobić w przyszłości.
- Z drugiej strony 32 proc. respondentów nigdy nie kupowało podczas takich akcji i nie planuje tego zmieniać.
- Badanie wskazuje również, że większość osób korzystających z listopadowych promocji ocenia swoje decyzje zakupowe pozytywnie. Taką odpowiedź wskazało 41 proc. badanych, podczas gdy negatywną opinię wyraziło jedynie około 2 proc. respondentów.
- Neutralny stosunek do swoich wcześniejszych zakupów miało 22 proc. ankietowanych.
Co wpływa na decyzje zakupowe Polaków?
Badanie pokazuje również, że na decyzje zakupowe wpływają dodatkowe zachęty stosowane przez sklepy internetowe. Najskuteczniejsza okazała się możliwość uzyskania darmowej dostawy - z tego powodu dodatkowe produkty do koszyka dołożyło 23 proc. respondentów. Z kolei 30 proc. badanych zadeklarowało, że żaden z tego typu bodźców nigdy nie wpłynął na ich decyzje zakupowe.
Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 17-29 września 2026 r. na zlecenie Santander Consumer Banku.