Torunianie ponieśli drugą porażkę z rzędu w TAURON 1. Lidze. CUK Anioły przegrały na wyjeździe z FORT-em Poznań 2:3, choć dwukrotnie obejmowały prowadzenie w starciu. Był to już czwarty tie-break zespołu w tym sezonie i trzecia taka porażka.

Anioły potrafiły narzucić rywalom swoje warunki w pierwszej i trzeciej partii, ale zabrakło im stabilności w dłuższych fragmentach spotkania. Szczególnie kosztowne były końcówki drugiego i czwartego seta, w których FORT lepiej radził sobie pod presją i skuteczniej rozwiązywał ważne akcje.

Przy stanie 22:21 w drugiej partii Torunianie mieli kilka prób zakończenia jednej długiej wymiany, lecz żadnego ataku nie zamienili na punkt. W czwartej odsłonie beniaminek zdołał natomiast odrobić wcześniejsze straty i doprowadzić do tie-breaka.

W decydującym secie gospodarze szybko zbudowali przewagę 8:5. Anioły zbliżyły się jeszcze na jeden punkt, ale w końcówce skuteczniejszy był FORT. Mecz zakończył Mateusz Borkowski, późniejszy MVP spotkania.

FORT Poznań – CUK Anioły Toruń 3:2

(21:25, 25:21, 18:25, 25:23, 15:13)