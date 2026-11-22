Torunianie odnieśli kolejne zwycięstwo w TAURON Hokej Lidze. KH Energa pokonała na własnym lodzie Polonię Bytom 4:0. Dla gospodarzy była to trzecia wygrana nad tym rywalem w obecnym sezonie.

Energa od początku miała więcej z gry, choć długo brakowało jej skuteczności. Wynik w 7. minucie otworzył Eero Niemi po akcji Santeriego Peltoli i Roberta Arraka. Bytomianie mieli swoje okazje, ale dobrze dysponowany Kałmykow nie pozwalał im wrócić do meczu.



Kluczowa okazała się druga tercja. Najpierw Anton Brandhammar podwyższył na 2:0. Niedługo później miejscowi wykorzystali przewagę liczebną. Po podaniu Mikołaja Sytego trafił Wiaczesław Kolesnikow.



Polonia próbowała jeszcze odwrócić przebieg spotkania, lecz gospodarze dobrze bronili własnej tercji i nie pozwolili rywalom wykorzystać swoich przewag. Wynik ustalił 21 sekund przed końcem Robert Arrak.



KH Energa Toruń – Polonia Bytom 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Bramki: Niemi (7), Brandhammar (23), Kolesnikow (34), Arrak (60)