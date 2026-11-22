Torunianie przegrali z Polonią Bytom 1:3 w LOTTO Superlidze. Energa Manekin dobrze rozpoczęła spotkanie, ale później trzy kolejne pojedynki należały do gości. Najbliżej przedłużenia rywalizacji był Taimu Arinobu, który w ostatnim starciu prowadził już 2:0 w setach.

Japończyk dał gospodarzom pierwszy punkt, pewnie pokonując Grzegorza Felkela 3:0. Później inicjatywę przejęła Polonia. Yuto Kizukuri bez straty partii wygrał z Andreiem Putunticą, a Tamas Lakatos w takim samym stosunku ograł Konrada Kulpę.



Najwięcej emocji przyniosło czwarte starcie. Arinobu rozpoczął od dwóch zwycięskich setów z Kizukurim, jednak zawodnik Polonii odwrócił losy pojedynku. Wygrał kolejne partie 11:8 i 11:6, a w skróconym piątym secie nie oddał rywalowi ani jednego punktu.



Dla zespołu z Bytomia było to szóste zwycięstwo w siedmiu ostatnich meczach. Polonia awansowała do czołowej czwórki tabeli.



Energa Manekin Toruń – Polonia Bytom 1:3

Taimu Arinobu – Grzegorz Felkel 3:0 (11:5, 11:10, 11:7)

Andrei Putuntica – Yuto Kizukuri 0:3 (9:11, 4:11, 8:11)

Konrad Kulpa – Tamas Lakatos 0:3 (8:11, 6:11, 8:11)

Taimu Arinobu – Yuto Kizukuri 2:3 (11:8, 11:8, 8:11, 6:11, 0:6)