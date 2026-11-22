Pisarka i krytyczka literacka Eliza Kącka oraz poeta i prozaik Lutz Seiler otrzymali Nagrodę Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego. Uroczysta gala odbyła się w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

Nagroda powstała w 1996 roku jako wyraz współpracy obu miast i uznania dla twórców, których dorobek przyczynia się do rozwoju literatury i kultury Polski i Niemiec.



- Literatura – nie rezygnując z wyzwań artystycznych i formalnych – może sobie pozwolić na to, żeby stanowić most w tym porozumieniu i równocześnie my się po prostu inspirujemy artystycznie – mówiła Eliza Kącka. -Absolutnie jest to cegiełka, by zbudować porozumienie, a nie mur, a może nawet więcej niż cegiełka – dodała.



- Myślę, że nastąpiło wielkie zbliżenie w literaturze polskiej i niemieckiej – takie, którego nawet nie można było oczekiwać – mówił Lutz Seiler.



Do tej pory - przez trzy dekady – nagrodę otrzymało 60 autorek i autorów z Polski i Niemiec. Wśród pierwszych laureatów byli Wisława Szymborska i Günter Grass.



Jubileusz 30-lecia uczczono okolicznościową wystawą poświęconą nagrodzie. Odsłonięto też ceramiczne popiersie patrona nagrody.