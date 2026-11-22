- Organizowany w Bydgoszczy przez Ministerstwo Cyfryzacji 24-godzinny hackathon wdrożeniowy jest wydarzeniem wyjątkowym i niebywałym na skalę Europy — powiedział wicepremier, szef Ministerstwa Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wicepremier Gawkowski wraz z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorski wziął udział w niedzielę w uroczystości zakończenia HackNation 2026 i wręczenia nagród zwycięskim zespołom konkursu programowania rozwiązań dla strefy publicznej. Uczestnicy mieli do wyboru 15 zadań, odpowiadającym realnym wyzwaniom zgłoszonym przez ministerstwa, urzędy i instytucje.



Projekty dla administracji państwowej

- HackNation 2026 to niesamowita sprawa. To jest największy w Polsce hackathon, który skupia ludzi przy programowaniu. Jest czymś wyjątkowym, bo tutaj powstały projekty, które będzie można później wykorzystać w administracji państwowej, publicznej, samorządowej — podkreślił wicepremier Gawkowski.



Szef Ministerstwa Cyfryzacji zaznaczył, że HackNation jest wydarzeniem wyjątkowym i niebywałym na skalę Europy. - Do Bydgoszczy przyjechało kilka tysięcy ludzi z całej Polski. Były zespoły, które projektowały przez 24 godziny. To dla mnie wyjątkowe wydarzenie. Mam nadzieję, że kolejne hackathony też będą tak oblegane. Przed nami kolejne wyzwania. Coraz więcej mówi się o cyberbezpieczeństwie i tutaj powstają projekty dotyczące cyberbezpieczeństwa.



Wicepremier zapowiedział, że HackNation, tak jak w zeszłym i w tym roku, również w 2027 r. odbędzie się w Bydgoszczy.



Polskie wizytówki

Wicepremier Sikorski podczas zakończenia podziękował uczestnikom za entuzjazm. Powiedział, że jest na świecie pytany przez obcokrajowców o dwa polskie produkty — aplikację mObywatel i Blika. Dodał, że to są wizytówki polskiej nowoczesności.



W HackNation wzięło udział 1800 młodych programistów, których w przygotowaniu rozwiązań wspomagało 200 mentorów — specjalistów z różnych dziedzinach m.in. programiści, analitycy, specjaliści ds. sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa, prawnicy.



Zwycięskie zespoły w 15 kategoriach otrzymały nagrody w wysokości do kilkunastu do ponad 33 tysięcy złotych. Łączna pula nagród wyniosła przeszło 370 tysięcy złotych.