19-latek podejrzewany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Inowrocławiu stanął przed prokuratorem. W niedzielę został przesłuchany.

Mężczyźnie postawiony został zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca wypadku.



- jest to przestępstwo zagrożone karą do 12 lat więzienia - mówi Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej. - Mężczyzna złożył wyjaśnienia, w których zasadniczo przyznał się do zarzutu oraz wskazał na pewne okoliczności, które w ocenie prokuratora wymagają weryfikacji. Z uwagi na zagrożenie surową karą prokurator uznał, że konieczna jest izolacja aresztowanego, więc wystąpił do sądu o tymczasowy areszt dla niego.



19-latek w sobotę po godz. 20.00 potrącił na pasach 32-latka i uciekł zostawiając mężczyznę bez pomocy. Policja zatrzymała kierowcę w Gniewkowie. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK - był trzeźwy, ale pobrano mu krew do dalszych badań.