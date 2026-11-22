To dzień, który łączy pokolenia i kolejowe tradycje. Bydgoskie Święto Kolejarza przyciągnęło tłumy mieszkańców.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Piastowskim. Stamtąd pochód - przy dźwiękach orkiestry dętej - przeszedł do Technikum Kolejowego.



- Jesteśmy kolejarzami i dziś przyszliśmy świętować z całą naszą bracią kolejarską w Święto św. Katarzyny, która jest naszą patronką - mówili uczestnicy. - To jest zawód, który wykonuje się z wielką pasją, nie taka zwykła praca.



W ramach obchodów w Izbie Tradycji Kolei można było także bezpłatnie zwiedzać wyjątkową wystawę poświęconą historii kolejnictwa.