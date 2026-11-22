USG piersi, ale też oznaczenie poziomu PSA z krwi oraz konsultacje urologiczne – w Toruniu odbył się „Serwis dla zdrowia”, czyli bezpłatna akcja profilaktyki onkologicznej i ogólnozdrowotnej dla mieszkańców. Chętnych nie brakowało.

- Wcześnie wykryta choroba to większa skuteczność leczenia - usłyszał nasz reporter.



Kobiety, czy wiecie, jak sprawdzać swoje piersi? - Stajemy naprzeciwko lustra i patrzymy, czy na pierwszy rzut oka są jakieś zmiany wizualne - tłumaczyła jedna z uczestniczek „Serwisu dla zdrowia”.



Można było także zmierzyć poziom cukru w organizmie czy przeprowadzić badanie PSA pod kątem chorób prostaty. Wskaźnikiem jest specjalny papierek. - Jeżeli będziemy mieli jedną kreseczkę, to znaczy, że wynik jest prawidłowy, natomiast jeśli mamy dwie kreseczki to mamy sygnał, by poszukać urologa - dowiedział się Mariusz Luda.



„Serwis dla zdrowia” to coroczny „przegląd techniczny” organizmu. Łączy podstawowe badania profilaktyczne z praktyczną edukacją zdrowotną dla mieszkańców w każdym wieku.