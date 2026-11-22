Uczestnicy charytatywnego maratonu fitness spotkali się na treningu w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej. Ćwiczenia połączono ze zbiórką pieniędzy na bydgoski dom dziecka.
- Jesteśmy tu w szczytnym celu, spotkaliśmy się po to, żeby potrenować wspólnie, a przede wszystkim pomóc i wesprzeć dom dziecka przy ulicy Stolarskiej 2 w Bydgoszczy - mówi organizatorka Natalia Sieg-Ciemny.
- Była rozgrzewka z panem rektorem, ale myślę, że ćwiczenia nie są wymagające - usłyszała nasza reporterka. - Przez to, że to jest w szczytnym celu, to człowiek z radością i przyjemnością ćwiczy. Każda wylana kropla potu jest tego warta - dodają uczestniczki.