Stały kontakt z najważniejszymi przedstawicielami urzędu miasta czy nowa linia autobusowa dla uczniów - to pomysły, z którymi przyszli radni na pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Włocławka dwunastej kadencji.

- Powinniśmy mieć stały roboczy kontakt z przewodniczącymi komisji Rady Miasta czy dyrektorami w urzędzie miasta, żebyśmy mogli monitorować, w jakim kierunku idą sprawy młodzieżowe - mówi jeden z radnych. - Zależy mi na tym, żeby było więcej wydarzeń dla młodzieży, typu koncerty oraz turnieje sportowe w szkołach. Chciałbym też wprowadzić nową linię autobusową dla uczniów, która będzie w korzystnych godzinach jeździła pod szkołę - usłyszał nasz reporter.



Poza prezentacją pierwszych pomysłów doszło również do wyboru prezydium rady. Przewodniczącym został Adrian Wróblewski z Zespołu Szkół Elektrycznych.