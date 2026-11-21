Porażki zespołów z naszego regionu w 8. kolejce PGE Basket Ligi Kobiet. Artego Bydgoszcz uległo w Krakowie miejscowej PGE Wiśle 60:76. Energa Toruń natomiast przegrała na wyjeździe z Enea AZS-em Politechnika Poznań 50:76.

Dla Artego przerwa przytrafiła się w najgorszym momencie, gdyż po pierwszym zwycięstwie. Wisła także po falstarcie zaczęła wygrywać, notując dwie wiktorie. W sobotnim spotkaniu gospodynie zagrały metodyczne. Dość szybko wyszły na prowadzenie (14:10), które utrzymały do przerwy, a po niej zaczęły zwiększać przewagę (43:30). Bydgoszczanki do końcowej syreny nie potrafiły znaleźć sposobu na rywalki.



PGE Wisła Kraków – Artego Bydgoszcz 76:60 (20:17, 15:12, 19:13, 22:18)



Torunianki po efektownym wejściu w rozgrywki mogą liczyć na korzystny wynik z każdym. AZS też jednak prezentuje dobrą formę, walcząc o pierwsze miejsce w tabeli. „Katarzynki” dość boleśnie przekonały się o sile przeciwniczek. Poznanianki już w pierwszej kwarcie przejęły inicjatywę (24:13). W dalszej części starcia ich prowadzenie nie było zagrożone. Wręcz przeciwnie, z czasem podkręciły tempo. Podopieczne Elmedina Omanicia nie potrafiły na to zareagować, dlatego poniosły wysoką porażkę.



Enea AZS Politechnika Poznań – Energa Toruń 76:50 (24:13, 12:12, 20:14, 20:11)