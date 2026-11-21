Wskutek potrącenia na ulicy Laubitza w Inowrocławiu na miejscu zginął mężczyzna - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Służby pracują na miejscu tragedii.
Do zdarzenia doszło ok. godz. 20. Nie dość, że potrącenie przez samochód okazało się śmiertelne, to sprawca jeszcze uciekł z miejsca wypadku. Po godzinie został jednak zatrzymany na terenie gminy Gniewkowo. To 19-latek, który siedział za kierownicą dostawczego fiata.
Policja ustala okoliczności zdarzenia. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, do potrącenia doszło na pasach. Gdy pieszy pojawił się na zebrze jeden samochód się zatrzymał. Drugi - właśnie dostawczy fiat - zignorował przepisy i wjechał na przejście.