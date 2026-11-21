Metalkas Pałac Bydgoszcz nie pokonał faworyzowanego rywala. W 8. kolejce Tauron Ligi Kobiet Bydgoszczanki przegrały u siebie z ŁKS-em Commerceon Łódź 0:3.

Choć podopieczne Bartłomieja Łyczakowskiego radzą sobie nieźle, a ostatnio wygrały dwa mecze z rzędu, raczej musiały liczyć się z bardzo trudnym zadaniem. ŁKS poza porażką na inaugurację z KS DevelopResem Rzeszów triumfował we wszystkich spotkaniach, tracąc jedynie punkt.



Wydawało się, że przyjezdne bardzo szybko przejmą inicjatywę (10:4, 19:13). Pałac jednak nieoczekiwanie złapał świetny rytm, nawet wypracowując sobie dwie piłki setowe. Odsłona zakończyła się grą na przewagi, w której lepiej poradziły sobie Łodzianki.



Gospodynie nie traciły animuszu i w drugiej odsłonie długo stawiały opór. Dopiero od stanu 18:18 zespół gości odskoczył, podwyższając prowadzenie w starciu. Na dwóch setach się skończyło. Bydgoska ekipa straciła siły, przez co w następnej części pojedynku zdobyła zaledwie… dziewięć punktów.



Metalkas Pałac Bydgoszcz – ŁKS Commerceon Łódź 0:3 (27:29, 21:25, 9:25)