Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz odniosła zwycięstwo w 9. kolejce Lotto Superligi. Grudziądzka ekipa pokonała na wyjeździe KS Villę Verde Olesno 3:1.

Mistrzowie Polski, którzy walczą o zajęcie pierwszego miejsca w rundzie zasadniczej, przybyli do Olesna w dobrych nastrojach po triumfie w Działdowie. W sobotę poprzeczka była ustawiona wyżej. Villa Verde częściej wygrywa niż przegrywa, choć do czołówki brakuje jej kilku punktów.



Zgodnie z oczekiwaniami znów nieoceniony dla Olimpii okazał się Vladislav Ursu. Mołdawianin zwyciężył w dwóch starciach, oddając przeciwnikom po jednej partii. Efektownie przeciwnika pokonał z kolei Mizuki Oikawa. Jedynie otwierający spotkanie Rafał Formela musiał uznać wyższość oponenta.



KS Villa Verde Olesno – Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz 1:3



Taisei Matsushita – Rafał Formela 3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 11:5)

Emmanuel Lebesson – Vladislav Ursu 1:3 (9:11, 6:11, 11:7, 7:11)

Jarosław Klamut – Mizuki Oikawa 0:3 (6:11, 3:11, 2:11)

Taisei Matsushita – Vladislav Ursu 1:3 (10:11, 7:11, 11:4, 8:11)