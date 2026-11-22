Wodniacy podsumowali sezon 2026 na kujawsko-pomorskich akwenach, kiedy to przeprowadzili 35 akcji i ponad 600 interwencji. Najbardziej zasłużeni ratownicy oraz osoby wspierające ratownictwo wodne otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe.

Mowa chociażby o Medalach Honorowych WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Pomocna Dłoń”, a nowi ratownicy złożyli ślubowanie i odebrali certyfikaty.



- Mamy ponad 1500 ratowników w województwie - informuje Maciej Banachowski, prezes WOPR w naszym regionie. - Są w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Kruszwicy, Świeciu, Chełmnie, Tleniu, Żninie czy Lipnie. Dodatkowo są dwie grupy prewencyjne, czyli Brodnica i Bory Tucholskie - dodaje.



Intensywny rok za regionalnymi wodniakami. Znów byli skuteczni w ratowaniu



- Rok był jak zawsze intensywny, sporo się dzieje w okresie letnim, wtedy, kiedy jest ładna pogoda - mówi z kolei Sławomir Mularski, prezes włocławskiego WOPR. - Ubolewamy nad tym, że jest część osób, która chce korzystać z akwenów, które nie są strzeżone przez ratowników. Tam dochodzi do wypadków - przyznaje.



Regionalny wodniacy ponownie pokazali swoją skuteczność w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia. - Dużo pracy mieliśmy w związku z niskim stanem rzeki, było też trochę kolizji na wodzie. Mieliśmy 12 akcji rachunkowych i wszystkich skutecznie uratowaliśmy - mówi Wojciech Lewko, prezes rejonowego WOPR w Toruniu.



Rekordowe wsparcie dla WOPR-owców z województwa kujawsko-pomorskiego



Rok 2026 przyniósł kujawsko-pomorskim jednostkom WOPR rekordowe wsparcie - blisko 7 milionów złotych na specjalistyczny sprzęt oraz milion złotych dotacji od wojewody. Środki te pozwoliły na całodobowe dyżury w sezonie, utrzymanie gotowości sprzętu i prowadzenie akcji. Wodniacy regularnie patrolowali też akweny i dbali o bezpieczeństwo wypoczywających wspólnie z policją.