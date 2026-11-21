Był Święty Mikołaj, pokazy taneczne, warsztaty i wyjątkowe auta – tak wyglądał Świąteczny Most Radości. Za nami charytatywna akcja „Dzieci Dzieciom” i wyjątkowe mikołajki w Toruniu.

Zamiast biletu uczestnicy przynosili nowe prezenty dla rówieśników – m.in. piżamy, gry, książki, zabawki i koce. Zebrano paczki dla około 200 potrzebujących dzieci. Te trafią do małych pacjentów kliniki onkologicznej w Bydgoszczy i ich rodzin oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych „Młody Las” w Toruniu i Aleksandrowie Kujawskim.



Atrakcje na Moście Radości w Toruniu



- Są pajączki świąteczne, które dają szczęście, miłość i radość - usłyszał nasz reporter. - Robimy domki dla owadów wolnożyjących, np. pszczół - dowiedział się Mariusz Luda.



Zobaczyć można było również wyjątkowe auto - Chevrolet Camaro. - Pod maską mamy 6,2 litra, o mocy 503 koni mechanicznych. To jedno z głośniejszych Camaro w Polsce - usłyszał dziennikarz Polskiego Radia PiK.