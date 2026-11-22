Akademia Muzyczna w Bydgoszczy świętuje! Minął rok od otwarcia nowego kampusu, do którego doszło 30 września 2025 roku. Kolejni absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów.

Rozmawiała z nimi Natasza Trzebuchowska:



- Wspomnienia ze studiów są fantastyczne. To był świetny czas, w którym bardzo dużo się udało zrobić i szczególnie przez ten ostatni rok w tym cudownym budynku;

- Pamiętamy jeszcze nasz stary kampus, to tam te wspomnienia zaczęły się tworzyć, przenieśliśmy je do nowego budynku - usłyszała nasza reporterka od absolwentów.



Niektórzy studenci zamierzają kontynuować edukację w Akademii Muzycznej. - Teraz studiuję reżyserię dźwięku drugiego stopnia - powiedział jeden z nich.



Podczas sobotniej uroczystości wręczone zostały także odznaczenia i nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rektora Akademii Muzycznej.