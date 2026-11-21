8. kolejka PGE Basket Ligi okazała się bardzo udana dla kujawsko-pomorskich zespołów. Do Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz dołączyli gracze Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń i Anwilu Włocławek. Torunianie pokonali na wyjeździe PGE Start Lublin 101:94, a Włocławianie triumfowali w Szczecinie z Kingiem 97:80.
Twarde Pierniki (bilans 3-4) zmierzyły się z ekipą, która nieco gorzej otworzyła sezon. Zespoły wyszły na parkiet niesione wygranymi. Kibice obejrzeli bardzo ciekawy pojedynek. Jedni i drudzy starali się przejąć inicjatywę, ale gdy zbudowali kilkupunktową przewagę, szybko ją stracili. Tym samym przez trzy kwarty trwała wyrównana walka. W ostatniej części spotkania Torunianie najpierw nie pozwolili rywalom na ucieczkę, a potem sami wypracowali sobie kilka „oczek” zapasu, co dało im zwycięstwo.