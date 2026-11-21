8. kolejka PGE Basket Ligi okazała się bardzo udana dla kujawsko-pomorskich zespołów. Do Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz dołączyli gracze Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń i Anwilu Włocławek. Torunianie pokonali na wyjeździe PGE Start Lublin 101:94, a Włocławianie triumfowali w Szczecinie z Kingiem 97:80.

Twarde Pierniki (bilans 3-4) zmierzyły się z ekipą, która nieco gorzej otworzyła sezon. Zespoły wyszły na parkiet niesione wygranymi. Kibice obejrzeli bardzo ciekawy pojedynek. Jedni i drudzy starali się przejąć inicjatywę, ale gdy zbudowali kilkupunktową przewagę, szybko ją stracili. Tym samym przez trzy kwarty trwała wyrównana walka. W ostatniej części spotkania Torunianie najpierw nie pozwolili rywalom na ucieczkę, a potem sami wypracowali sobie kilka „oczek” zapasu, co dało im zwycięstwo.





PGE Start Lublin – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 94:101 (27:27, 25:25, 23:22, 19:27)





Borykający się ze sporymi problemami z formą Anwil miał przed sobą trudne zadanie, mierząc się z Kingiem rozpędzonym pięcioma ligowymi zwycięstwami z rzędu. Od początku jednak „Rottweilery” zaskoczyły faworyzowanego przeciwnika (19:5). Świetnym początkiem Włocławianie ułożyli grę pod siebie i nawet gdy łapali lekką „zadyszkę” (37:32), odbudowywali przewagę (51:34). W pewnym momencie zanosiło się na pogrom (72:45), lecz King zaczął gonić (75:84). W ostatnich minutach podopieczni Vedrana Bosnicia opanowali sytuację, finalnie pewnie triumfując.



