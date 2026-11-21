Świąteczny Festiwal Toruńskiej Katarzynki wystartował! Do 25 listopada Muzeum Toruńskiego Piernika zaprasza na warsztaty wypieku, pokazy rzeźbienia drewnianych form oraz opowieści o korzennych przyprawach.

To pięciodniowe święto tradycji nawiązuje do dawnego zwyczaju rozpoczynania wypieku katarzynek w dniu św. Katarzyny, patronki piernikarzy.



- Przyprawy są najważniejsze w pierniku, nadają smakom głębi. Używamy około siedmiu przypraw - mówi Paweł Kociński, przewodnik po Toruniu i piernikarz.



Co jest takiego w formach piernikarskich, że zachwycają od setek lat? - Kunszt artystyczny - uważa Stanisław Kośmiński z UMK. - Jak robię kopie, czyli takie bardzo wierne przedstawienia, gdzie nawet głębokości są powtórzone to to są tygodnie pracy. Dłuta rzeźbiarskie od wieków nie zmieniły swojej formy i to rzemiosło jest w zasadzie przez wieki w niezmienionej postaci - dodaje.