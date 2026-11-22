Listopad to miesiąc świadomości męskich nowotworów. Na ten temat rozmawiali w sobotę eksperci w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Po raz czwarty odbyła się tam konferencja urologiczno-onkologiczna.

Przewodniczący spotkania prof. Krzysztof Koper podkreśla, że mimo najnowszych osiągnięć w diagnostyce to profilaktyka wciąż jest najprostszą receptą na sukces i zdrowie.



- Profilaktyka zawsze będzie podstawą, niezależnie od rozwoju, jakiego jesteśmy świadkami w zakresie diagnostyki i terapii. Nic nie zastąpi profilaktyki i możliwości wykrycia choroby w bardzo wczesnym stadium - informuje profesor. Zaznacza też, że w walce z chorobą kluczowy jest czas i szybka reakcja. Jednocześnie zwraca uwagę, że skuteczna ochrona zdrowia zaczyna się na co dzień, od regularnych wizyt lekarskich i samobadania.



Profesor Krzysztof Koper uważa, że tego typu spotkania ekspertów są potrzebne. - Wymieniamy doświadczenia w związku z aktualizowanymi danymi na temat skuteczności poszczególnych terapii po to, aby móc to leczenie dobrać jak najlepiej w sposób interdyscyplinarny - mówi.

