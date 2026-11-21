Pięć osób odpowie przed sądem w związku z serią przestępstw, do których doszło we Włocławku. Według prokuratury trzy osoby miały przetrzymywać mężczyznę w mieszkaniu, bić go, kopać i przymusowo ogolić mu głowę. Zdarzenie miało być nagrywane telefonem komórkowym. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego we Włocławku.

Prokuratura Rejonowa we Włocławku 14 października 2026 roku skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko pięciu mieszkańcom miasta. Sprawa dotyczy między innymi pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, stosowania przemocy, pobicia oraz przestępstw narkotykowych.



Do głównego zdarzenia miało dojść 24 kwietnia 2026 roku w jednym z mieszkań we Włocławku. Według ustaleń śledczych 37-letni Mariusz S., 25-letnia Dżasmina D. i 34-letnia Wioletta K. mieli wspólnie pozbawić wolności mężczyznę oznaczonego inicjałami P.S.



Oskarżeni mieli zamknąć drzwi wejściowe i zabrać klucz z zamka, uniemożliwiając pokrzywdzonemu opuszczenie mieszkania. Mężczyzna miał być przetrzymywany wbrew swojej woli przez dwie i pół godziny.



Bicie, kopanie i przymusowe golenie głowy



Jak wynika z aktu oskarżenia, pozbawieniu wolności miało towarzyszyć szczególne udręczenie pokrzywdzonego. Mężczyzna miał być bity i kopany, a następnie przymusowo ogolony na głowie. Według prokuratury polewano go również alkoholem i pluto na niego.



Śledczy zarzucają Mariuszowi S., Dżasminie D. i Wioletcie K. także stosowanie przemocy oraz gróźb w celu zmuszenia pokrzywdzonego do poddania się goleniu. Mężczyzna miał być unieruchomiony w taki sposób, aby nie mógł się bronić ani zasłonić. Całe zdarzenie miało być nagrywane telefonem komórkowym.



Dżasminie D. zarzucono ponadto zmuszenie pokrzywdzonego do zniszczenia młotkiem własnego telefonu komórkowego o wartości 2 tysięcy złotych. Kobieta miała również naruszyć jego nietykalność cielesną, polewając go alkoholem i plując na niego.



Zarzuty narkotykowe i kolejne pobicie



Akt oskarżenia obejmuje także inne czyny. Mariusz S. odpowie za posiadanie 26,08 grama netto substancji psychotropowej 3-CMC. Jest również oskarżony o wielokrotne, nieodpłatne udzielanie innej osobie mefedronu.



Dżasmina D. usłyszała zarzut posiadania mefedronu, MDMA i amfetaminy. Odpowie również za udział w pobiciu, do którego miało dojść 20 kwietnia 2026 roku we Włocławku.



Według prokuratury kobieta miała wspólnie z 24-letnim Kacprem M. i 25-letnim Gracjanem W. bić i kopać pokrzywdzonego S.G. po całym ciele, narażając go na obrażenia określone w art. 157 § 1 Kodeksu karnego (średni uszczerbek na zdrowiu). Zarzuty udziału w tym pobiciu usłyszeli również obaj mężczyźni.



Nie wszyscy przyznają się do winy



Mariusz S. przyznał się jedynie do nagrywania zdarzenia i złożył krótkie wyjaśnienia. Dżasmina D. przyznała się wyłącznie do lekkiego kopnięcia pokrzywdzonego P.S. Wioletta K. przyznała się do jednego z zarzucanych jej czynów, dotyczącego zmuszania do określonego zachowania.



Kacper M. i Gracjan W. nie przyznali się do stawianych im zarzutów.



Wobec Mariusza S., Dżasminy D. i Wioletty K. zastosowano tymczasowe aresztowanie. Kacper M. i Gracjan W. pozostają bez środków zapobiegawczych.



Jak przekazała prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku, Kacper M. i Wioletta K. nie byli wcześniej karani. Natomiast Mariusz S., Dżasmina D. i Gracjan W. tak.



Za pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, określone w art. 189 § 3 Kodeksu karnego, grozi kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.