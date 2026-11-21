Co najmniej 80 katalizatorów samochodowych miało zniknąć z terenu jednej ze stacji demontażu pojazdów w gminie Radziejów. O kradzież oskarżono 25-letniego mieszkańca gminy Dobre. Zarzuty usłyszał także 50-latek z Inowrocławia, który miał przyjmować skradzione części.

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie skierowała 29 października 2026 roku do miejscowego sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w sprawie kradzieży katalizatorów samochodowych.



Według ustaleń śledczych 25-letni mieszkaniec gminy Dobre w okresie od 1 czerwca do 17 lipca 2026 roku miał kraść katalizatory z terenu jednej ze stacji demontażu pojazdów w gminie Radziejów. Łącznie miało zniknąć co najmniej 80 sztuk. Straty pokrzywdzonej firmy oszacowano na 70 tysięcy złotych.



Mężczyzna miał również 18 lipca próbować ukraść kolejny katalizator o wartości co najmniej 800 złotych. Nie osiągnął jednak zamierzonego celu, ponieważ został ujęty przez pracowników firmy.



Wykorzystywał znajomość zakładu



Jak przekazała prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku, oskarżony wcześniej pracował w pokrzywdzonej firmie. Dzięki znajomości miejsca składowania katalizatorów pochodzących z demontażu samochodów miał dokonywać kolejnych kradzieży.



Skradzione części następnie sprzedawał na jednym ze skupów złomu w Inowrocławiu.



Drugi mężczyzna oskarżony o paserstwo



Zarzut paserstwa usłyszał również 50-letni mieszkaniec Inowrocławia. Według prokuratury od stycznia do 17 lipca 2026 roku miał przyjąć łącznie 80 katalizatorów pochodzących z kradzieży. Miał za nie zapłacić nie więcej niż 35 tysięcy złotych.



Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Radziejowie.