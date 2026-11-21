Po Bydgoszczy przyszedł czas na Toruń, gdzie uroczyście otwarto Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Staromiejskim. W tym roku będzie rekordowy.

A to z tego względu, że jest ponad 100 wystawców i 150 występów artystycznych. Na odwiedzających czeka rękodzieło, świąteczne ozdoby, ale też strefa gastronomiczna, artyści na scenie i iluminacje.



- Będziemy mieli wystawców z Litwy, będziemy mieli wystawców z czeską kuchnią, produkty niemieckie też się u nas pojawią - mówią Igor Paciorkowski i Nikola Wójcik-Klamann z Fundacji Razem dla Torunia, która organizuje jarmark. - Będą też lokalne restauracje, rękodzieło , pasieki z miodem. Będziemy mieć również dużo wystawców, którzy zaoferują upominki świąteczne - dodają.



O 16:30 Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy otworzyła uroczysta parada. Będzie dostępny aż do 6 stycznia.