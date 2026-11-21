W pobliżu ulicy Zaświat w Bydgoszczy doszło do śmiertelnego wypadku na torach kolejowych. Służby działają na miejscu, trwa ustalanie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

- Należy się spodziewać opóźnień pociągów - informuje Przemysław Zieliński z biura prasowego PKP. - Ruch nie jest wstrzymany, ale na odcinku Bydgoszcz Główna-Bydgoszcz Wschód odbywa się jednym torem - dodaje.



Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK, do potrącenia osoby pieszej doszło poza przejściami i poza przejazdami. W zdarzeniu brał udział pociąg pasażerski relacji Bydgoszcz Główna-Włocławek.