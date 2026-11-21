Drugi wagon tramwaju nauki jazdy wyskoczył z szyn podczas skrętu na Most Pomorski w Bydgoszczy. Pojazd blokuje tory w obu kierunkach.
W związku z tym zostały wprowadzone zmiany w kursowaniu innych tramwajów.
Linie jadące w kierunku centrum kierowane są od Mostu Kazimierza Wielkiego na Górny Taras i ul. Kujawską zjeżdżają do Ronda Jagiellonów. I analogicznie tramwaje, ktore miały z centrum jechać w kierunku ul. Fordońskiej, skręcają za rondem.
Pasażerowie powinni też liczyć się z opóźnieniami tramwajów.