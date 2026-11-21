Toruń Wojskowe ćwiczenia na poligonie w Toruniu. Może zrobić się głośno Od 19 do 28 listopada na poligonie w Toruniu odbywa się zgrupowanie Wojsk Rakietowych i Artylerii pod kryptonimem MARS-26. Z tego powodu może występować h…

REGION Aż 42 tysiące sztuk broni posiadają mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego Żeby dostać pozwolenie na jej posiadanie trzeba m.in. przejść badania psychiatryczne. Ci, którzy używają jej do ochrony co 5 lat muszą je powtarzać. Reszta…