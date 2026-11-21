Od soboty obowiązują zaostrzone przepisy na przejazdach kolejowych. Za ich złamanie można stracić prawo jazdy na kwartał.

Przypominają o tym policjanci z kujawsko-pomorskiej drogówki m.in. w filmowej rolce w mediach społecznościowych. - Prawo jazdy zostanie zatrzymane kierowcy w czterech przypadkach – gdy nie będzie stosował się do sygnału świetlnego albo będzie objeżdżał zaporę - mówi komisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. – Ukarany zostanie także kierowca, który wjedzie na przejazd, choć opuszczanie zapór już się rozpoczęło, albo jeszcze się nie zakończyło oraz gdy będzie wjeżdżał na przejazd kolejowy, choć nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy.



Najczęstsze powody wypadków na przejazdach kolejowych to ignorowanie znaku STOP, wjeżdżanie pod zamykające się rogatki, omijanie półrogatek czy wjeżdżanie na tory bez możliwości natychmiastowego zjazdu. W naszym regionie w tym roku doszło do czterech wypadków na przejazdach, w których zginęły dwie osoby. Doszło też do 60 kolizji.



O nowych, zaostrzonych przepisach mówił w piątkowej „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK podinspektor Robert Jakubas, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Rozmowa jest dostępna TUTAJ.