Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy zorganizował uroczystą galę, na której podsumował sezon 2026. Podczas wydarzenia wyróżniono medalistów mistrzostw świata, Europy i Polski we wszystkich kategoriach wiekowych.

Wśród wyróżnionych znalazł się m.in. Norman Zezula z Zawiszy Bydgoszcz. Zawodnik wraz z Wiktorem Głazunowem dotarł do finału mistrzostw świata w konkurencji C2 na dystansie 500 metrów. Reprezentant regionu podsumował miniony sezon. – Wystartowałem na trzech Pucharach Świata, a zwieńczyliśmy to startem na MŚ. Ten sezon był dosyć dobry. Byłem poza kadrą, ale trenowałem w klubie i uważam, że to był dobrze spędzony czas – powiedział Zezula.



Prezes związku Karolina Biskup podkreśliła, że takie spotkania to nie tylko okazja do nagrodzenia najlepszych, ale także do integracji całego środowiska. – Zależało mi, żeby po takim sezonie spotkać się i docenić naszych zawodników. To dla nich przede wszystkim działa związek, a naprawdę mamy się czym pochwalić – przyznała. – Chciałam ponadto, żeby spotkały się ze sobą nie tylko kluby sportowe, ale też kluby turystyczne – dodała.