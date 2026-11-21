Abramczyk Polonia Bydgoszcz potwierdziła kolejne doniesienia dotyczące swojej drużyny. Klub oficjalnie ogłosił, że pozyskał na zasadzie wypożyczenia Bastiana Pedersena. Tym samym skład został zamknięty, o czym poinformował Krzysztof Kanclerz.

Przejście Pedersena do „Gryfów” nie jest zaskoczeniem. Mówiło się o tym od dłuższego czasu, wskazywało na to również odejście Kacpra Andrzejewskiego. W sobotę Duńczyka oficjalnie przedstawiono jako członka zespołu.



Zawodnik został wypożyczony z Pres Grupy Deweloperskiej Toruń, ale ostatni sezon spędził w BAYERSYSTEM GKM-ie Grudziądz. Tam osiągnął średnią prawie 1,27 punktu na bieg. W 2025 roku z kolei z powodzeniem startował w Ekstralidze U24, a także występującym w Krajowej Lidze Żużlowej Starcie Gniezno.



Po ogłoszeniu pozyskania 20-latka menadżer drużyny Krzysztof Kanclerz, na swoim prywatnym profilu na Facebooku, zaznaczył, że skład jest zamknięty, podając pełną listę. Są na niej m.in. Andreas Lyager i Jonas Seifert-Salk, mający „kontrakty warszawskie”, a także ci, którzy powalczą w Ekstralidze U24:



Pełna lista zawodników Abramczyk Polonii Bydgoszcz:



Seniorzy:

Szymon Woźniak

Krzysztof Buczkowski

Max Fricke

Ryan Douglas

Wiktor Przyjemski

Andreas Lyager (kontrakt warszawski)

Jonas Seifert-Salk (kontrakt warszawski)



Juniorzy oraz zawodnicy na Ekstraligę U24:

Maksymilian Pawełczak

Bastian Pedersen

Emil Maroszek

Adam Putkowski

Dominik Jendrzejewski

Kacper Tereszczuk

Mikołaj Teske

Mieszko Mudło

Bartosz Nowak

Alex Martin