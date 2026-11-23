Żywność, środki chemiczne, odzież i obuwie - to najczęstsze potrzeby rodzin znajdujących się w bazie Szlachetnej Paczki. W Kujawsko-Pomorskiem na pomoc darczyńców czeka ponad 400 rodzin.

By dołączyć do grona ofiarodawców, wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę, poznać jej potrzeby i przygotować dla niej dedykowaną pomoc. - Niesienie pomocy dodaje skrzydeł, powoduje, że człowiek czuje się lepiej - podkreśla Mariusz Ogórek, lider Szlachetnej Paczki z toruńskiego Rubinkowa. – Jestem też wolontariuszem, odwiedzam rodziny. Widzę łzy i wzruszenie. Jestem bardzo zadowolony, że im pomagam - dodaje.



- Emocje podczas Weekendu Cudów są ogromne, nie do opisania - opowiada koordynatorka akcji w Kujawsko-Pomorskiem Basia Rumińska. – To są momenty, kiedy widzimy radość osób, którym wręczamy paczki.



Weekend Cudów, czyli wielki finał tegorocznej edycji akcji, odbędzie się 12. i 13. grudnia. Wtedy przygotowane przez darczyńców paczki trafią za pośrednictwem wolontariuszy do potrzebujących.