Od piątkowego wieczoru wody nie mają mieszkańcy Górnego Tarasu Bydgoszczy. Do Miejskich Wodociągów nie można się dodzwonić, w nagranym komunikacie jest informacja, że żadnej awarii nie ma.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy informowały, że w piątek o 22.30 rozpoczynają prace na Górnym Tarasie Bydgoszczy. „W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody na obszarze dzielnic: Wyżyny, Glinki, Kapuściska, Łęgnowo, Wzgórze Wolności, Szwederowo, Górzyskowo, Biedaszkowo, Błonie, Bielice. Czas zakończenia prac może ulec zmianie w zależności od przebiegu prowadzonych działań” – czytamy w komunikacie.



Tymczasem mieszkańcy tych osiedli już od piątkowego wieczoru nie mają wody. Do Wodociągów nie można się dodzwonić, a w nagranym komunikacie jest informacja, że żadnej awarii w Bydgoszczy nie ma. Poirytowani mieszkańcy piszą o tym na forach w Internecie. „Wody nie ma, nie można się dodzwonić" - czytamy.



Do tematu będziemy wracać.





