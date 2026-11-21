Bydgoszczanie są w znakomitej formie. Enea Łaciate Astoria pokonała Energę Czarnych Słupsk 95:58 w 8. kolejce PGE Basket Ligi i odniosła czwarte zwycięstwo z rzędu. Gospodarze wyraźnie przejęli kontrolę nad meczem od drugiej kwarty.

Pierwsze dziesięć minut było jeszcze wyrównane. Astoria dobrze zaczęła, ale siedem strat pozwoliło rywalom utrzymać kontakt i po pierwszej kwarcie było tylko 20:17.



Później różnica jakości stała się coraz bardziej widoczna. Bydgoszczanie rozpoczęli drugą odsłonę od serii 7:0, a trafienia Jordana Ogundirana i Martyce’a Kimbrough pozwoliły odskoczyć na kilkanaście punktów. Do przerwy przewaga wynosiła 13.



Po zmianie stron Czarni nie byli już w stanie wrócić do gry. Astoria dobrze dzieliła się piłką, skutecznie atakowała obręcz i ograniczyła ofensywę gości. Trzecią kwartę wygrała 25:11, a w ostatniej różnica przekroczyła 30 punktów.



Najlepszy występ zanotował Jayden Taylor – 21 punktów i siedem zbiórek. Jalen Thomas dołożył 13 punktów, a Jordan Ogundiran zakończył spotkanie z double-double: 12 punktów i 10 asyst.



Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Energa Czarni Słupsk 95:58 (20:17, 28:18, 25:11, 22:12)