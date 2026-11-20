Torunianie odnieśli efektowne zwycięstwo w 20. kolejce TAURON Hokej Ligi. KH Energa pokonała na wyjeździe Podhale Nowy Targ 11:4 i utrzymała pozycję wicelidera. Hat-tricka zanotował Mikołaj Syty.

Początek nie był jednak tak jednostronny, jak sugeruje końcowy wynik. Santeri Peltola dwukrotnie trafił w 9. minucie, ale Podhale odpowiedziało i po pierwszej tercji przegrywało tylko 2:3. Między słupkami toruńskiej bramki stanął Mateusz Studziński, a po raz pierwszy w kadrze meczowej znalazł się Karol Marczak.



Przewaga gości zaczęła rosnąć w drugiej części. Dwa gole strzelił Robert Arrak, a końcówka tercji przyniosła jeszcze trafienia Sytego i Eero Niemiego. Przed ostatnimi 20 minutami było już 7:3.



W trzeciej odsłonie różnica jeszcze się powiększyła. Syty skompletował hat-tricka, na listę strzelców wpisali się również Daņiła Larionovs i Chikara Hanzawa. Ostatni z nich zakończył spotkanie z golem i trzema asystami.



Skala przewagi widoczna była także w liczbie strzałów – KH Energa oddała ich 73, przy 35 próbach gospodarzy.



W niedzielę Torunian czeka znacznie trudniejsze zadanie. O godz. 17:00 na Tor-Torze podejmą Polonię Bytom.



Podhale Nowy Targ – KH Energa Toruń 4:11 (2:3, 1:4, 1:4)

Bramki dla KH Energi: Peltola (8, 9), Syty (14, 38, 50), Arrak (30, 36), Niemi (38), Larionovs (53, 60), Hanzawa (56)



