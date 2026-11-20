Czy wiecie, że w Ślesinie na ziemi nakielskiej ryby mają głos? I to od ponad 100 lat. Siłą napędową lokalnej gospodarki jest karp. Te są właśnie odławiane, a dla branży zaczynają się żniwa, wszak bez tej ryby wielu z nas wciąż nie wyobraża sobie wigilijnego stołu.

Katarzyna Bogucka i Krystian Makowski pojechali wozem transmisyjnym Polskiego Radia PiK do gospodarstwa rybackiego w Ślesinie.





Nasze gospodarstwo liczy około ponad 500 hektarów wody

Nasza reporterka rozmawiała z panem Janem, który pracuje w gospodarstwie od pół wieku. - Najcięższym wyzwaniem jest łapanie ryb i odławianie, to się robi ręcznie - mówi.Poznaliśmy również potrawy z rybą w roli głównej. - Naszym popisowym produktem jest karp w zalewie octowej - mówi Szymon Olender, kierownik produkcji w przetwórni rybnej w Ślesinie. - Bardzo dobry jest też paprykarz ślesiński, klopsiki w zalewie pomidorowej, zupa z karpiem ślesińskim, lokalnymi warzywami - wymienia.Gospodarstwo rybackie w Ślesinie jest bardzo rozbudowane. -- mówi Marcelin Czelny, kierownik. - Jest umiejscowione w trzech miejscach w powiecie nakielskim. Pierwszy obiekt, który jest naszą główną centralą to gospodarstwo rybackie w Ślesinie - tutaj mamy około ponad 200 hektarów stawów. Znajduje się tu też największy staw produkcyjny w Kujawsko-Pomorskiem, czyli Staw Kardynalski. Kolejnym obiektem jest Chobielin, umiejscowiony w Występie. Zajmuje powierzchnię ponad 250 hektarów. Trzeci, najmniejszy obiekt to Samostrzel - ponad 70 hektarów wody - dodaje.Na koniec Katarzyna Bogucka przeniosła się z gospodarstwa rybackiego do biblioteki w Ślesinie, zawierającej historyczne zbiory. - Mamy pamiątkowe dokumenty, medale, książki, ale także wiersze napisane przez mieszkanki tutejszej wsi - mówi Justyna Widawska.