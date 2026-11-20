Punktualnie o godzinie 17 w piątek rozbłysły światełka na choince stojącej na Starym Rynku w Bydgoszczy oraz iluminacja na ulicy Mostowej i na Placu Teatralnym. Tym samym rozpoczął się kolejny Bydgoski Jarmark Świąteczny.

Stoiska działają już od godz. 13. Przyjechali wystawcy z regionu, ale nie tylko.



- Mamy jak najbardziej prawdziwe oscypki, przyjechaliśmy z serca Podhala - Ratułowa - usłyszał nasz reporter.



Na bydgoskim jarmarku wystawili się także Inowrocławianie. - Naszym hitem jest ryba po kujawsku. Robimy także dorsza na słodko - powiedział przedstawiciel stoiska. Są też członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Jarużyn, które gotowały potrawy w swoich domkach.



Stoiska z gastronomią, rękodziełem, pamiątkami, a do tego „diabelski młyn”, karuzele, zjeżdżalnie oraz występy artystów - to wszystko potrwa na bydgoskiej starówce aż do 21 grudnia.